Hay canales de todo tipo en Youtube y uno de los más curiosos es Hydraulic Press Channel. Un tipo que tiene una presa hidráulica con la que aplasta y destruye todo tipo de cosas.

En su último vídeo Lauri Vuohensilta quiso probar que es lo que pasaría si aplastaba fluidos no newtonianos con su prensa hidráulica y el espectacular resultado se volvió viral.

Un fluido no newtoniano es aquel fluido cuya viscosidad varía con la temperatura y la tensión cortante que se le aplica. Como resultado, un fluido no newtoniano no tiene un valor de viscosidad definido y constante, a diferencia de un fluido newtoniano.