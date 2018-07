¿Qué le pasa a la chica de esta foto?

Nos encantan las ilusiones y efectos ópticos por eso siempre que aparece una nueva no dudamos en compartirla con todos. La foto de la que hablamos no es lo que puede parecer a primera vista y si no te has dado cuenta fíjate bien.

La imagen surgió hace unos días en Twitter, de la mano de la usuaria @ErikaLopategui, que la compartía como el truco de magia en que de repente ves a la chica y de repente la dejas de ver. La repercusión en la red social fue instantánea y el tuit ha logrado cosechar más de 1.400 retuits y cerca de los 2.000 'me gusta'.

Esto es lo que algunas personas están viendo:

Chica en una moto | Twitter

Esto es lo que pasa realmente en la foto: