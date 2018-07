¿Qué harías si te encontraras esta araña gigante en tu casa?

Una familia australiana estaba cenando tranquilamente cuando se percataron de que algo les observaba tras las cortinas. Una araña gigante había trepado por una de las ventanas y puso en pánico a la familia. Liopardo | Liopardo A pesar de que este tipo de araña no es extremadamente peligrosa para los humanos, no dudará en picarte si la situación se pone tensa. Por ello, la pareja le hizo algunas fotos y la ignoraron hasta que se marchó quién sabe a dónde. Liopardo | Liopardo La pareja contó a la prensa local que, durante el breve tiempo que la araña estuvo con ellos, la bautizaron con el nombre de "Aragog", como el famoso arácnido de Harry Potter. Incluso intentaron acercar a su pobre gato a la araña, eso sí, desde el otro lado del cristal para ver cuál era su reacción y lo grabaron en vídeo:

En cuanto a las imágenes que han capturado de la inesperada (y terrorífica) visita, éstas no han tardado ni medio segundo en ser virales y recibir los comentarios de múltiples usuarios: Liopardo | Liopardo "He vivido en Australia durante 11 años y NUNCA he visto una tan grande. Si la viera, estaría en un avión de vuelta a Reino Unido" Liopardo | Liopardo "¡¡¡Quema la casa!!! ¡¡¡Donde hay una, hay más!!! LOL y para la gente que no teme a las arañas es fácil decir "¿Cuál es el problema?" o "No es TAN grande" Si... claro, LOL" Liopardo | Liopardo "Tengo curiosidad... ¿Cuando una araña aparece felizmente, sonríe? ¡Y por qué están intentando alimentar a su gato con esa cosa gigante! Un mechero y una lata de spray funcionarán" Liopardo | Liopardo "¿Por qué ese estúpido está acercando al gato hacia la araña?"