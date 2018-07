¿Qué dirías si 10 desconocidos te invitaran a un viaje a Mallorca con los gastos pagados?

Un grupo de 10 amigos de la ciudad de Bristol planearon un viaje a Mallorca por el 30 cumpleaños de uno de ellos. En principio, todo salía a pedir de boca, pero a una semana de las vacaciones, Joe McGrath, uno de los integrantes del grupo, tuvo que cancelar el plan con el vuelo y el hotel ya reservados. ¿Qué hicieron los otros nueve? Decididos a no perder el billete ni un integrante, contactaron por Facebook con otro Joe McGrath, un completo desconocido residente en Manchester para que fuera con ellos de viaje. Con el hotel y el vuelo pagados.

"Hola Joe, considerarías venirte de viaje con un grupo de nueve desconocidos si ya tienen pagados el vuelo y el hotel para ti? Es el 30 cumpleaños de nuestro amigo Nathan y le quisimos sorprender con un viaje sorpresa a Mallorca. Desafortunadamente nuestro amigo Joe McGrath no puede venir, pero ya tenemos todo reservado para él...." Joe McGrath no pudo decir que no. A pesar de que tenía sus dudas sobre si el ofrecimiento era real condujo desde Manchester hasta Bristol para encontrarse con su nuevo grupo de amigos desconocidos y salir de viaje. Todo era cierto y los nueve estaban más que dispuestos.