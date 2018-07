¿Qué diferencia hay entre estas dos manos?

El usuario de la red social Reddit, rdelly21 , ha colgado una fotografía de unas manos que tienen algo de extraño. Asegura que son las de su hermano pequeño y que no son normales. Te pedimos que estudies atentamente la imagen a ver si puedes encontrar la diferencia que hay entra la mano derecha y la izquierda. Liopardo | Liopardo ¿Ya la has visto? Se trata de algo muy sutil, pero una vez que te das cuenta no puedes parar de pensar en lo raro que es. Liopardo | Liopardo Así es, este chico no tiene las típicas arrugas de la piel que se produce a la altura de las falanges al doblar los dedos. Algo muy raro que al parecer tiene una explicación mucho más sencilla de lo que parece. En los comentarios que le han hecho otros usuarios de Reddit a rdelly21, le preguntaron si su hermano podía doblar esas falanges o estaban fusionadas. Él respondió: "Ese debe ser el caso. Mi hermano no puede doblar esa articulación en esos dos dedos”.