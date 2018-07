¿Puede un pájaro flotar frente a una cámara?

En el vídeo se puede ver cómo el ave, probablemente un gorrión, entra y sale del plano varias veces, pero en un momento determinado parece detenerse y quedarse suspendido, como flotando.

El vídeo original fue colgado en YouTube y ya acumula 4,7 millones de visualizaciones.En él, Brooks asegura no haber editado el vídeo, no haber utilizado una marioneta, y no formar parte de ninguna campaña publicitaria o anuncio. Entonces, ¿cuál es el truco?

Se trata de una ilusión óptica con una explicación bastante sencilla. El número de fotogramas por segundo a la que está grabando la cámara se ha sintonizado perfectamente con la velocidad del aleteo del pájaro.