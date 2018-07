Jordan Kirkham llegó a pesar más de 150 kilos y no se encontraba a gusto con ella misma. Cada vez que se veía en un espejo se ponía triste pero no podía para de comer. Fue tras la llegada de su hijo cuando tomó la determinación de cambiar de hábitos de vida y adelgazar. Más de un año después ya ha perdido 60 kilos y se encuentra mucho mejor.

Jordan se ha vuelto viral en Instagram tras colgar unas adorables fotos en las que su marido la cogía en brazos en la piscina y en las que no escondía el exceso de piel sobrante tras su pérdida de peso. “Estoy tan orgullosa de mí misma y de lo lejos que he llegado con dedicación. Amo mi cuerpo. Me amo. Ahora ya no me escondo de los espejos ni trato de pasar rápido para no verme”, ha asegurado Jordan.