Publican un vídeo suyo en Pornhub sin su consentimiento y crea una "app" para evitar más casos como el suyo

Una joven de 25 años, de pseudónimo Tisiphone (nombre otorgado al espíritu de la venganza en la mitología griega), ha descubierto que había sido publicado en Porn Hub, el célebre portal pornográfico de internet, un vídeo en el que aparecía ella. Este vídeo no sólo había sido publicado sin su consentimiento, sino que, 7 años después de la creación del vídeo, ella no tenía constancia de este hecho, con lo que también fue grabado sin su permiso.

La víctima fue avisada por un amigo hace un año, advirtiéndole que su imagen aparecía en la página web. Según afirma la joven a South China Morning Post, estaba desconcertada: "Mi primera reacción fue que debía ser un error. ¿Cómo podría ser yo?".

Al abrir el vídeo, se dio cuenta de que se trataba de una situación ocurrida en los Estados Unidos, hacía ya 7 años. Ella no tenía constancia de que el momento estuviera siendo grabado: "yo era una joven, una adolescente. No tenía idea de que ese monstruo me había filmado en secreto".

Tisiphone confiesa haberse sentido devastada, hasta tal punto que casi se quita la vida: "Me considero una persona fuerte y bien educada, pero ese fue el momento en el que literalmente me detuve y pensé: 'no puedo vivir más'".

Inmediatamente contactó con una de sus amigas que había estudiado Derecho en la Universidad de Harvard, quien le puso en contacto con un bufete de abogados que se interesó por su caso. De momento su vídeo ha sido borrado de todas las redes, excepto de un servidor web turco.

Dado el dolor que experimentó, decidió evitar que otras víctimas como ella pasen por lo mismo, así que decidió diseñar una aplicación de reconocimiento facial, de nombre Alecto AI. Su intención es lanzarla antes de fin de año, y ayudar a otras personas afectadas. Además, la joven denuncia que la justicia no siempre es suficiente: "incluso cuando muestras pruebas, la mayoría de las veces no se hace justicia. Es frustrante y duele mucho".

Tisiphone afirma que, al ayudar a otros, ella siente que, a su vez, se ayuda a sí misma a curarse un poco: "Siento que este es mi destino, tengo que ser fuerte. Nadie merece morir por esto".

