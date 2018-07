Prohíben en Alemania que unos condones prometan hasta tres orgasmos por unidad

o-EINHORN-CONDOMS-facebook | Liopardo

Un tribunal alemán confirmó la prohibición del eslogan en un paquete de condones que prometía hasta tres orgasmos por preservativo, por considerar que podría inducir al uso repetido de cada unidad. La indicación "un paquete de 7 condones corresponde a hasta 21 orgasmos" induce a confusión y por lo tanto continuará prohibido el reclamo publicitario, ratificó la Audiencia Provincial de Düsseldorf (oeste). Esta afirmación podría llevar a un uso repetido de un mismo preservativo, precisamente uno de los principales errores entre los jóvenes, argumentó el tribunal. La "start up" berlinesa Einhorn había recurrido la resolución provisional dictada en agosto por la Audiencia Provincial y explicó, en su defensa, que el eslogan no es más que una broma. En este sentido, sus responsables afirmaron, asimismo, que durante el uso de un único condón pueden darse varios orgasmos si se suman los del hombre y la mujer. Además, agregó la empresa, en los paquetes aparece una indicación que advierte contra el uso repetido de un único preservativo. "Nosotros no somos tan divertidos como los de Einhorn", cita el diario "Süddeutsche Zeitung" a Oliver Gothe, gerente de la competidora Fair Squared, empresa que presentó la demanda. Según Gothe, "los condones son un producto médico" y las afirmaciones relativas a ese artículo "deberían ser inequívocas, no graciosas". El controvertido eslogan no sólo induce a la confusión, sino que resulta hasta peligroso en relación con el contagio de enfermedades de transmisión sexual y los embarazos no deseados, dijo Gothe, opinión compartida por el tribunal.

