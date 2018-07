La primera imagen de Silvia Charro y Simón Pérez haciendo porno se vuelve viral

Silvia Charro y Simón Pérez se convirtieron en un fenómeno nacional, tras protagonizar el vídeo de Periodista Digital sobre las hipotecas que se hizo viral en diciembre de 2017.

"El vídeo en sí era un poco tedioso y decidimos darle un poquito de gancho", ha confesado Silvia Charro, bastante molesta con las opiniones vertidas en Internet. "¿Cómo demuestro que no me he tomado nada? Yo me siento acusada", se quejó en su momento Silvia Charro.

Tras el polémico vídeo perdieron el trabajo ambos y decidieron convertirse en youtubers. Varios meses después se acaban de volver a convertir en noticia por su incursión en el mundo del porno.

Así lo demuestra la fotografía que ha compartido en Twitter el famoso actor porno, Jordi El Niño Polla, y que todo el mundo está comentando. La propia Silvia Charro dio retuit a la foto dando a entender lo que parece un hecho, ella y Simón Pérez habrían grabado su primera escena pornográfica cómo puedes ver en nuestro vídeo.