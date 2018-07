Pricasso, el artista australiano que pinta cuadros con su pene

Tim Patch, de 66 años, es un pintor australiano famoso por crear retratos usando su pene como pincel. Su nombre artístico es Pricasso y probablemente sea lo más friki que veas en mucho tiempo. Liopardo | Liopardo Picasso pinta principalmente con su pene pero no sólo. "Muy rapidamente me di cuenta de que podía acelerar el proceso de crear retratos usando mis testiculos y nalgas para cubrir largas partes de lienzo en poco tiempo", asegura. Liopardo | Liopardo "Cuando estoy trabajando tengo que concentrarme y ponerme en un estado meditativo por lo que no me doy mucha cuenta de lo que esta pasando hasta que termino una obra, explicaba Pricasso. Liopardo | Liopardo Patch ha elegido esta particular expresión de arte desde el año 2004. Desde entonces, ha utilizado esta parte del cuerpo para pintar sus retratos que demoran entre 15 a 20 minutos. Hasta ahora, el artista ha pintado más de 10.000 cuadros.