¿Por qué este toro sale a una plaza llena de personas y nos les ataca?

¿Has estado alguna vez en un tentadero? ¿Has participado alguna vez en una capea? En esos eventos los toros o normalmente vaquillas corren hacía ti con la intención de derribarte. Todos tenemos la idea de que en el ruedo el toro ataca porque tiene miedo o siente peligro pero recientemente un vídeo en Facebook que ya han visto tres millones de personas y compartido 80.000 prueba lo contrario.

El friki youtuber Salvador Raya fue el que subió este vídeo a su Facebook. No sabemos dónde fue grabado y no con que motivo pero en la descripción asegura que “Un profesor demuestra que si no agreden al toro este no ataca. El animal sólo busca escapar de la plaza”. En el vídeo unas 30 o 40 personas están quietas en filas en un ruedo cuando sueltan un toro. Ninguna persona se mueve y el animal en lugar de atacarlas se dedica a esquivarlas y correr entre ellas intentando buscar una manera de escapar.