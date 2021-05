La policía echó abajo la puerta de su estanco en Murcia, porque le dieron por muerto, pero estaba durmiendo la siesta

Este viernes 16 de mayo la Policía y los bomberos tuvieron que tirar abajo la puerta de un estanco de La Ñora, Murcia, porque pensaban que su dueño estaba muerto en el interior.

Todo ocurrió porque unos vecinos vieron al dueño del establecimiento tumbado en el sofa y, tras llamarle a gritos insistentemente, se pusieron nerviosos al ver que no respondía y decidiern llamar a los servicios de emergencias para comprobar si le sucedía algo grave.

Pero Paco, de 41 años, no estaba muerto, ni había sufrido un desmayo ni nada parecido, simplemente se encontraba durmiendo una profunda siesta.

La Opinión de Murcia ha conseguido hablar con este estanquero que ha asegurado que "Me he quedado un poco ‘clisao’ y, cuando he abierto el ojo, he visto aquí la Policía y a los Bomberos, imagínate".

Hasta el lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y efectivos de los Bomberos de Murcia, que rompieron la puerta pero al entrar y ver que el estanquero abría los ojos llamaron a Emergencias para que no se desplazase personal sanitario hasta el estanque porque no había ninguna necesidad.

"Gracias a Dios, aquí no se ha muerto nadie", comentaba Paco que reconocía que tiene el sueño un poco profundo. Paco simplemente se había quedado 'eclipsado' mientras dormía la siesta y al despertar se llevó un buen susto.

