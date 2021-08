Planea una venganza con ayuda de Alexa cuando descubre que su hijo se escapa de casa

En ocasiones dar rienda suelta a la imaginación da la hora de dar un buen escarmiento a los hijos puede ser la mejor alternativa a un castigo, incluso puede resultar más efectiva. Como es el caso de este padre, quien se percató de que su hijo se escapaba por las noches saliendo por la ventana. En lugar de reprimirle y decirle que había sido descubierto, optó por una solución más creativa... con ayuda de Alexa, el altavoz inteligente de Amazon.

De modo que instaló una cámara oculta con sensor de movimiento en su casa, y esperó. A la noche, el hijo volvió a casa con unos cuantos amigos y no se esperó la trampa que el padre le había preparado.

En el vídeo se ve cómo unos adolescentes se cuelan en la casa a través de la ventana. De repente, una voz (la de Alexa, programada previamente) comienza a hablar, ante la mirada estupefacta de los muchachos: "Hola, Jesse. La próxima vez sólo di que quieres salir para no tener que trepar por una ventana con todos tus amigos. Espero que te hayas divertido, hayas estado a salvo y no te hayas cagado cuando he empezado a hablar. Puedo volverme viral en Tik Tok con esto. Gracias por el contenido". Sus amigos no pueden aguantar la risa mientras que el acusado encuentra la cámara y dice en tono de broma, dirigiéndose a su padre: "Te quiero, pero que te den".

Tal y como vaticinó su progenitor, la grabación ha causado sensación en Tik Tok, superando ya las 13 millones de visualizaciones, casi 4 millones de Me Gusta y miles de comentarios celebrando la creatividad del padre.

