Pidió un menú vegetariano "oriental" durante un vuelo y recibió esto

Un pasajero que volaba con la aerolínea griega Aegean Airlines había reservado a través de su web un menú vegetariano 'oriental'. Aunque para su sorpresa no era tal y como esperaba. Mientras que los demás pasajeros recibieron comida caliente, el pasajero recibió una bandeja con verduras envasadas junto a un cuchillo y un tenedor. A pesar de ello, y como cuenta en Reddit, decidió continuar el viaje sin tomar cartas en el asunto hasta que bajo del avión, cuando decidió quejarse a través de Internet. "No me quejé de este delicioso plato. Pero entonces me di cuenta de que todos los pasajeros pidieron una comida vegetariana recibieron una galleta extra para el postre, así que pedí una, explica el usuario Musterlnabe. "Parece que se le ofreció la versión vegetariana cruda, en lugar de la oriental. Si los detalles de la reserva del cliente están disponibles, estaremos encantados de revisar el tema y responder con más detalle a lo que sucedió", ha asegurado un portavoz de la compañía.

