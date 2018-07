Pidió alitas de pollo y en lugar de eso le entregaron 1.300 dólares

dominos | Liopardo

Un hombre en California encuentra 1.300 dólares en efectivo en una caja de alitas de pollo de la cadena de pizzerías Domino's y les devolvió el dinero. Mike Vegas había encargado una pizza de pepperoni y unas alitas de pollo de Domino's para cenar en su día de descanso, lo cual no es comúnya que tiene dos empleos. Cuando la comida llego a su casa este hombre de Berkeley recibió una llamada de su jefe pidiendole que fuera a trabajar en el bar del que es encargado, por lo que tuvo que guardar la comida que había pedido en el refrigerador. A su regreso a casa el sábado a las 5 de la mañana después de una larga jornada nocturna, abrió la caja en la que deberían estar las alitas y se encontró dos pilas gruesas de billetes. "Me dije '¡Qué rayos!''", explico Vegas en una entrevista. Estaba tan cansado que se fue a acostar y no fue hasta la mañana siguiente cuando empezó a recibir mensajes de texto del repartidor preguntandole si tenía el dinero. Resultó que el conductor había puesto el efectivo en una caja vacía de alitas cuando se dirigía al banco pero la entregó por error con la orden de la pizza, aseguro Vegas. En la misma entrevista Vegas explicó que tiene una hija de 16 años que le había pedido dinero para comprarse un automóvil y pensó que lo sucedido era suerte del destino. El hombre consultó a sus amigos en Facebook y algunos le dijeron que se quedara con el dinero, pero al ver que junto con los dolares había recibos de depósito en la caja se imaginó lo que había sucedido. Pero finalmente Vegas, que había sido repartidor de pizzas en su adolescencia, decidió devolver el dinero. Ante la buena obra el gerente general de Domino's Pizza, Zia Mumtaz, le ha regalado pizza gratis durante un año.

