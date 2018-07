Personas a las que no les salieron las cosas como esperaban

Instagram / tortas.fails | Liopardo

¿Quién no se ha grabado alguna vez buscando un vídeo estrella y al final termina en un fail épico? La suerte no siempre está de nuestra parte y a veces las cosas terminan siendo como menos lo esperábamos. Desde un desafío con el que te quieres superar hasta una situación cotidiana que jamás pensarías que terminara así. Pues bien, te mostramos algunas accidentadas situaciones que los protagonistas no pudieron evitar. 1. Los columpios del parque pueden convertirse en un peligro mortal 2. Dentro de lo que cabe tuvo suerte 3. Baile con final inesperado 4. La chica que quiso retar a Spiderman 5. Cuidado con el agua, puede ser tu peor enemiga 6. Dos tontos muy tontos 7. Error de cálculo 8. Jamás intentes escapar de las garras de la naturaleza

