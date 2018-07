Personal de limpieza de hoteles desvela las cosas más raras con las que se ha encontrado

Cuando llegamos a un hotel, solemos encontrar la habitación en perfectas condiciones, y sobre todo limpia. Pero quizá deberíamos pensar en el personal de limpieza, que horas antes ha tenido que recoger las cosas más raras y repugnantes que te puedas imaginar. Y es que algunos huéspedes no son muy pulcros y aseados. Por ello, hemos recopilado algunas de las peores experiencias compartidas por los trabajadores de hoteles, para que puedas conocer en primera persona las anécdotas más escabrosas.Si, lees bien. Muchos trabajadores de la limpieza, afirman haberse encontrado y además con frecuencia, personas fallecidas en las habitaciones. Liopardo | Liopardo Otras limpiadoras de hoteles aseguran que al entrar en una habitación se han topado con juguetes sexuales debajo del colchón, en los armarios e incluso en la mini-nevera. Concretamente, destaca la historia de una limpiadora que afirma haberse topado en una habitación con juguetes sexuales, y junto a ellos una nota que decía ‘Por favor, lavar’ y propina. Liopardo | Liopardo Habitaciones tan repugnantes que han obligado a algunos trabajadores de la limpieza a renunciar. Una ex ama de llaves declara que era la última habitación que tenía que limpiar ese día, y que fue tan asqueroso y dejó el cargo. La cama cubierta con fluidos corporales, basura tirada por el suelo, colillas de cigarros, botellas de alcohol, vómitos, condones e incluso jeringuillas usadas. “Es un trabajo para equipos de bioseguridad”, fue la razón que dio a sus jefes al dejar el trabajo. ¡Un horror! Liopardo | Liopardo Encontrarse en una habitación con uñas del dedo del pie enteras, no es lo normal. Pero, le sucedió a un trabajador de limpieza de un pequeño hotel. “He encontrado todo tipo de cosas raras, pero esto se lleva la palma. Lo encontré en la bañera. Casi vomité”, aseguraba. Liopardo | Liopardo Un limpiador de tuvo que recoger los excrementos que había dejado de regalo por toda la habitación un cliente. Todo ello, sin guantes ¿Asqueroso? No, que va… Liopardo | Liopardo En un motel de Daytona Beach, Florida, hubo que llamar a un equipo de tratamiento de materiales peligrosos a causa de un incendio provocado en el interior de una habitación. El olor del humo era insoportable. Los trabajadores del hotel llegaron a pensar que se encontrarían con algún pirómano o yonki dentro. Pero para su sorpresa, al abrir la puerta comenzaron a salir decenas de gatos… Terrible, pero cierto. Algún loco estaba quemando gatitos. Liopardo | Liopardo