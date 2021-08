Una patinadora sorprende a la gente al patinar desnuda por la calle

Más información 99 curiosidades sobre la vida que te fascinarán

El artista Paul Roustan, de 41 años, de California, pintó el atuendo de Sawyer Croft, de 23 años, en un intento de engañar al público haciéndole creer que estaba usando ropa.

El atuendo venía completo con calcetines hasta la rodilla, pantalones cortos verdes y una camiseta de manga larga.

En el video, se puede ver a Sawyer patinando junto a varias personas que parecen ajenas al hecho de que ella está desnuda.

Paul se ha dedicado a pintar cuerpos los últimos 16 años y, a menudo, graba videos de sus modelos que salen en público en un intento de ver la reacción del público.

Dijo: "Estaba haciendo ilustraciones para una revista para adultos en 2005 y presenté la idea de pintar uno de los modelos para la foto con pintura corporal. Lo probé y me enganché".

"A veces veo un lugar atractivo y quiero poner a alguien en él y pintar algo relevante, pero normalmente los intereses del modelo inspiran el trabajo".

"Había visto a Sawyer patinar antes y decidí que tenía que pintarla con un atuendo de patinaje clásico.

"Es una modelo que he pintado más de 40 veces después de que me acerqué a ella por primera vez en 2014", aseguró.

Pero no todo el mundo se dejó engañar por el bodypaint, ya que algunas personas tuvieron que echar un segundo vistazo a la patinadora para comprobar qué estaba desnuda.

Paul agregó: "Por lo general, la gente no se da cuenta, pero debido a que Sawyer es una patinadora increíble, la gente naturalmente la observa mientras hace trucos, por lo que más gente tiende a darse cuenta"

"Me fascina engañar al público; Soy un poco rebelde y valiente y me gusta la idea de hacer cosas que la gente no se da cuenta", sentenció.

