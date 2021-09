Una pareja envía una factura de 200 euros a los invitados de su boda confirmados que no fueron

Doug y Dedra Simmons, una pareja de Chicago (Estados Unidos), tenía planeado celebrar su boda en un resort de Jamaica con más de 100 invitados e invitadas. Sin embargo, hubo varias personas que confirmaron su asistencia, pero que finalmente no fueron al enlace.

Es por eso, y tal y como vemos en su cuenta de Facebook, que la pareja, muy enfadada y dolida por la situación, envío una factura a estas personas para cobrarles el importe del cubierto de la boda. Lo hicieron enviando dicha factura con la cantidad que pagaron, es decir, 240 dólares, por email y por correo certificado.

"Esta factura le ha sido enviada porque confirmó su asistencia a la boda durante el recuento final. La cantidad de arriba es el coste de su cubierto. Debido a que no nos llamó ni notificó debidamente su ausencia, esta es la cantidad que debe pagar por su plaza. Puede pagar a través de Zelle o de PayPal. Contacte con nosotros para informarnos de qué método de pago le conviene mejor. ¡Gracias!", es el texto que los recién casados incluyeron en la factura.´

En unas declaraciones al New York Post, Doug, dijo que no lo hacen por dinero, sino por que se sienten dolidos: "Hasta cuatro veces preguntamos '¿Vas a poder venir?' y seguían diciendo que sí".

"Nadie me dijo ni me escribió 'Oye, no podemos ir'. Si me dicen que no pueden ir, lo entiendo, pero que no me digan nada y me dejen pagar por ellos y sus 'más uno'… cuatro personas se convirtieron en ocho. Me lo tomé como algo personal", decía de nuevo Doug al medio anteriormente citado.

