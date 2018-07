Paga 700 dolares por un falso gato esfinge que había sido afeitado

Holly Rattray, residente en Alberta, Canadá, es una gran amante de los gatos que decidió comprar a una supuesta felina de raza sphynx o gato esfinge, después de que un hombre que se hacía llamar Tim publicara por medio de Internet su interés en encontrarle a la gata un hogar. Liopardo | Liopardo Rattray se puso en contacto con Tim e inmediatamente acordaron reunirse en un estacionamiento de Red Deer. El intercambio se hizo rápidamente, el hombre contó los 700 dólares y se fue del lugar. Tenía tanta prisa que Rattray y su esposo le pidieron un descuento y éste se lo dio sin ningún problema. Liopardo | Liopardo Pasado un rato, Holly y su esposo revisaron a la gata y notaron que tenía diversos cortes y heridas en todo su cuerpo, que parecían hechas con una hoja de afeitar. Cuando la llevaron al veterinario este les dijo que no había visto nada igual y que la gata no era en realidad un gato esfinge sino un gato normal al que le habían afeitado todo el pelo. Liopardo | Liopardo A pesar de que no era la gata que quería Holly decidió quedarse con la pequeña a la que llamo Stripes. La gata sin pelo fue adoptada el pasado 29 de octubre y por fortuna sus heridas han sanado e incluso su pelaje naranja está volviendo a crecer. Ella ahora es un miembro más de la familia. Liopardo | Liopardo Al parecer Holly no ha sido la única persona estafada de esta manera, otra mujer llamada JoAnne Dyck, publicó en facebook que le había ocurrido algo similar al comprar una supuesta gata de raza sphynx que también resulto ser un gato común sin pelo. Liopardo | Liopardo FUENTE: CBCNEWS