Un padre descubre una misteriosa luz moviéndose en la cuna de su hija

Los monitores para bebés son una excelente manera de vigilar a los niños pequeños cuando están dormidos. Sin embargo, en ocasiones la pantalla de estos aparato puede mostrarnos cosas inesperadas.

Eso fue lo que le sucedió a, Stephen Armstrong, el padre de una bebé de 13 meses que revisando las imágenes grabadas por el monitor de su hija de su hija se llevo la sorpresa de su vida: una extraña luz blanca flotaba sobre la cuna.

El hombre de 31 años dijo a Chronicle Live que cuando vio esto se aterrorizó "Me congelé y no me moví". "No suelo creer en espíritus o cosas así, pero esto era espeluznante", aseguraba el padre. Armstrong ha explicado que cuando entro en la habitación de su hija Ella la luz ya se había desvanecido.

Sammy Rawlinson, una médium e investigadora de lo paranormal, ha dicho que la luz que se ve en la grabación parece un orbe, alguien que visita a la niña desde el otro lado.

"Deben revisar si es el cumpleaños de algún espíritu o el aniversario de alguien este mes y esto puede incluir con mascotas que ya fallecieron", explicó Rawlinson a Chronicle Live.