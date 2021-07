Oculta durante 10 años que había ganado la lotería para que su hermana no done el dinero a la Iglesia

Más información Subastan un famoso gif con un gato por 500.000 dólares

Raro es el caso en el que una persona que haya ganado un premio en la lotería no quiera hacer alarde de ello; pero más raro aún es seguir con tu vida normal y ocultarlo durante una década.

Este es el caso de un ciudadano estadounidense que, manteniendo su anonimato, escribió una carta a Quentin Fottrell, periodista y editor financiero para MarketWatch, contando su historia: "Hace diez años, gané más de 55 millones de dólares en la lotería de California. Nunca se lo dije ni a mis padres ni a mi hermana (...) ¿Hice mal en no contárselo a nadie".

En la carta afirma que, pese a la cuantiosa suma de dinero, compró un coche y una casa pero mantuvo un perfil de vida bajo. Para no levantar sospechas, mintió a sus familiares y amigos diciendo que la casa era de alquiler.

La razón por la que nunca lo confesó era por el temor hacia las posibles decisiones de su hermana: "Sé que mis padres no me habrían pedido nada, pero mi hermana me habría pedido que donara la mitad a la Iglesia". Dice no haber donado un centavo a ninguna organización y que, además, no cree tampoco en poder prestar dinero a allegados. "Si lo hubiera hecho, estaría arruinado", escribe.

A sus 67 años, el afortunado anónimo lleva una vida tranquila, sin muchos gastos. No tiene hijos y sus padres han fallecido. Además, con su hermana no mantiene ningún contacto desde hace 10 años, casualmente: "no me gustan ni ella ni su marido, e hizo cosas horribles a mis padres". Aún así, se sigue preguntando si fue un mal acto por su parte el no contárselo a nadie.

Como respuesta a su carta El columnista Quentin Fottrel ha alabado su capacidad para gestionar la situación pues, como bien dice, "no es fácil ganar la lotería, y probablemente sea igual de difícil mantener una existencia equilibrada y pacífica. (...) Sin duda te has dado cuenta de que el dinero no cambia quién eres". También le sugirió reflexionar sobre la posibilidad de ceder en su testamento parte de esos beneficios a la beneficencia.

