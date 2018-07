No hay cobertura en el metro y esta señora hace lo siguiente para poder ver su Facebook

facebookenelmetroo | Liopardo

¿Qué hacer cuando estas en el metro y no tienes conexión a internet? La respuesta para esta pregunta la tiene una mujer neoyorkina. El metro de Nueva York, como el de otros muchos sitios no tienes internet. ¡Con lo que nos gusta usar esos momentos ociosos para cotillear! Así que esta mujer encontró la solución definitiva. https://twitter.com/AlexSteinman/status/750820426549436416 Alex Steinman ha sido la responsable de hacer público su secreto. Hizo una foto a esta adicta de las redes sociales mientras leía las ¡15! páginas que había impreso de comentarios y estados de su Facebook. Con este simple –y poco ecológico- truco, la mujer vio todos los posts que le interesaban mientras iba a su destino. Una buena solución para no gastar megas. Steinman colgó la fotografía en su twitter y de forma instantánea se convirtió en viral. A partir de ahora, si cuando bajas al metro quieres seguir cotilleando lo que ha pasado en tus redes sociales; no tienes más que seguir el ejemplo de esta mujer.

Publicidad