Una niña pasea a un tigre tranquilamente por la calle en México

El video de una niña paseando a un tigre en Guasave, una ciudad del estado de Sinaloa en México ha causado sorpresa entre los usuarios en redes sociales.

La joven camina con el tigre como si fuera un perro y lo lleva amarrado con una correa.

El hombre que graba el increíble momento comenta, "mira loco, Guasave. La gente sale a pasear con un tigre".

El vídeo fue grabado desde el interior de un automóvil y se observa al tigre caminar tranquilo junto a la niña.

El conductor le pregunta a la chica en tono de broma, "a ver el perro ese, no come o que". La joven le responde, "no".

En ningún momento la niña parece preocupada en absoluto por el potencial lado salvaje de su mascota.

