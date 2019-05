Nace una tortuga albina con dos cabezas

Una rara tortuga albina de dos cabezas, valorada en 27.000 euros, ha sido filmada nadando. El reptil ha también está luchando por encontrar un nuevo propietario porque los coleccionistas no creen que pueda vivir mucho tiempo.

La tortuga de orejas rojas llamada Nop, nació con la rara mutación en una granja en Bangkok, Tailandia, el 3 de marzo.

Su actual propietaria, Noon Ausanee, hizo que la criatura fuera valorada y los criadores le dieron un precio de un millón de baht tailandés.

Sin embargo, los posibles compradores están preocupados por la vida útil de la tortuga, a pesar de que su dueña piensa que vivirá por mucho tiempo.

Noon aseguro que "Me siento muy afortunada de que haya nacido. Me gustaría venderla. He recibido algunas llamadas telefónicas sobre la tortuga, pero es mucho dinero y la gente está preocupada por que pueda morir rápidamente".

