Una mujer se vuelve viral por hacerse accidentalmente el tatuaje más desafortunado justo antes de pandemia

Más información 30 mejores tuits sobre tatuajes

Una tendencia que circula por TikTok pide a la gente que comparta "el tatuaje más tonto que jamás te hayas hecho", y una mujer de Kentucky se ha llevado la palma por completo.

Leah Holland, de 25 años, había querido hacerse este tatuaje específico durante dos años antes de que finalmente hacerselo.

"Básicamente, tenía un amigo que dijo esta cita sobre mí", le dijo a BuzzFeed News. "Solo estábamos hablando de cosas que realmente admiramos de la otra persona, y él dijo: 'Te niegas valiente y radicalmente a usar una máscara'".

Dijo que ella es el tipo de persona que piensa que no tiene sentido pretender que eres algo que no eres, así que le gustó la cita lo suficiente como para tatuarse.Lo hizo el 4 de marzo de 2020. Dos días después, Kentucky anunció su primer caso de COVID-19.

"Supuse que probablemente tendríamos que usar máscaras y esas cosas. No pensé que los anti-mascara fueran a ser tal cosa", dijo.

Holland no es anti-máscara, pero estaba muy preocupada de que la gente pensara que era un tatuaje anti-máscara. "Pasé todo el verano usando manga larga para que no pudiera malinterpretarse", dijo. "Durante la mayor parte del verano, me sentí mortificado".

Cuando vio la tendencia TikTok, supo que tenía que participar pero no sabía que tendría tanta repercusión.

VER MÁS: Transforman cicatrices en arte