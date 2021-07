Una mujer termina maniatada en el asiento del avión por querer abrir la puerta en pleno vuelo

Más información No es mentira: Encuentra lo impensable dentro de una bolsa de patatas fritas

Una mujer tuvo que ser asistida en pleno vuelo entre Dallas y Charlotte Estados Unidos. Ya a diez mil metros de altura, sufrió un ataque de pánico y quiso abrir la puerta del avión para saltar.

Según cuenta un testigo, la mujer se dirigió hasta la puerta de salida y comenzó a gritar, bastante alterada: "¡Tienen que dejarme salir de este avión!". Fue necesario un total de cinco auxiliares de vuelo para poder reducirla y llevarla de nuevo a su asiento. Por si no fuera suficiente, la mujer no consiguió calmarse, por lo que decidieron que la mejor opción sería atarla en el asiento con cinta americana, para que no pudiera moverse hasta que no hubiera aterrizado el avión.

Un pasajero grabó por un instante a la mujer, ya inmovilizada, después de que el avión ya hubiera aterrizado. Se aprecia a la mujer bastante alterada, gritando a los trabajadores del avión.

