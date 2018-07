Mujer quiere batir el récord con unas caderas de 250 centímetros: "Moriré intentando conseguir las caderas más grandes del mundo"

Bobbi-Jo Westley de Pensilvania tiene 43 años, pesa 245 kilos y tiene unas caderas de 240 centímetros. A pesar de lo que le recomiendan los doctores no piensa parar. "Moriré intentando conseguir las caderas más grandes del mundo", ha asegurado al Daily Mail . El actual record de 250 centímetros lo tiene Mikel Ruffinelli pero Bobbi-Jo espera batirlo pronto. "Las caderas son lo que me hace única. Cuando me di cuenta de que había hombres a los que les gustaba mi forma estaba sorprendida" Bobbi-Jo vive con su marido y tiene un creciente grupo de seguidores online que ven sus sesiones de webcam por las que llega a ganar 2.000 $ por hora. Ella atribuye su masiva ganancia de peso a un problema de tiroides del que fue diagnosticada hace seis años. Los médicos le recomiendan que empiece a cuidarse, hacer dieta y cambiar sus hábitos. Ha convertido su cuerpo en una bomba de relojería y podría un bloqueo en una vena en cualquier momento.