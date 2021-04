Una mujer confunde su pegamento de uñas con gotas para los ojos y salva la vista gracias sus lentillas

Una mujer de Michigan casi perdió la vista después de confundir una botella de pegamento para uñas con gotas para los ojos.

Era alrededor de la 1 de la noche, cuando Yacedrah Williams se despertó y quiso quitarse las lentillas, pero tenía los ojos demasiado secos.

Así que buscó dentro de su bolso y agarró lo que pensó que eran sus gotas para los ojos. Para cuando se dio cuenta de que había agarrado el pegamento para uñas, ya era demasiado tarde.

"Yo estaba como, 'oh Dios mío', y me cayó en el ojo y traté de limpiarlo y me selló el ojo", dijo Williams. "Empecé a echarme agua fría y estaba tratando de abrir los ojos, pero no pude. Y solo le gritaba a mi marido que llamara al 911".

Y resulta que enjuagarse el ojo de inmediato con agua fue lo correcto. Los médicos dicen que la lente de contacto salvó la visión de Yacedrah.

"Dijeron que las lentillas me salvaron la visión. Seguían diciendo que probablemente perderías tus pestañas, lo cual hice, porque tuvieron que tirar de ellas y voltear la parte superior de mi párpado ", dijo. Ella promete no volver a tener gotas para los ojos y pegamento para uñas en su bolso.

Preguntado por la noticia el Dr. George Williams, jefe del Departamento de Oftalmología de Beaumont Health, explicó a ABC que Yacedrah Williams no es la primera persona en cometer este error. Pero hizo lo correcto arrojándose agua en el ojo de inmediato.

"Si alguna vez le entra algo en el ojo, lo inmediato que debe hacer es tratar de enjuagarlo. Ponga su cabeza debajo de un grifo, consiga una botella de agua, mantenga el ojo abierto y simplemente inunde su ojo. Harás un desastre, pero puedes salvar tu visión", dijo.

