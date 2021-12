Cuando somos pequeños todos soñamos con tener una casa en un árbol, columpios en nuestro propio patio, un coche eléctricos y millones de juguetes más. Lo que nunca hubiésemos imaginado es que también podríamos haber tenido una montaña rusa para nosotros solos, pero ¿qué no es capaz de hacer un padre por sus hijos?

Un vídeo compartido en TikTok por la cuenta @letsrip101 ha demostrado que tener un parque de atracciones en el jardín de tu casa sí es posible. En él se puede ver como un padre ha construido una montaña rusa de madera para su hijo de dos años. El asiento es la propia silla de bebé del niño, y para impulsarlo se ayuda de un palo. Una vez llegado al punto más alto de la montaña rusa, el niño disfruta del resto de la atracción gracias a la acción de la gravedad.

Aunque para muchos esta forma de divertirse pueda parecer peligrosa, a pesar de que el niño vaya atado con el cinturón de seguridad, otros han bautizado a este hombre como el mejor padre del año.

El vídeo ya ha alcanzado los 704.600 mil likes en la red social y los comentarios son en su mayoría de adultos que desean ser niños otra vez: "La envidia de muchos niños o de los que lo fueron", "Fantasilandia en casa", "Tengo yo eso y no salgo de mi casa en la vida", son algunos de los que se pueden leer.

No obstante, otros usuarios han querido a su vez mostrar que, aunque no hayan tenido una montaña rusa en su jardín, están orgullosos de otras muchas cosas que les hicieron sus padres cuando eran pequeños: "Mi papá me hizo un arco de fútbol con dos palos, pero al menos lo hizo", escribía.