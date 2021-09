Marcha a estudiar a Granada y su padre le envía un enternecedor mensaje de despedida

Septiembre supone nuevos comienzos, cambios y planes de futuro. Los niños vuelven al cole, los universitarios a sus clases y muchos jóvenes comienzan un nuevo curso alejados de sus casas por primera vez. Puede ser duro para los hijos... pero seguro que para los padres no es fácil.

Esto le ha ocurrido a la usuaria de Twitter @liyulopez_, quien ha dejado su hogar temporalmente para estudiar una carrera universitaria en Granada, donde vivirá a partir de ahora.

Su padre, una vez que la joven se hubo instalado en su nueva residencia, le escribió por Whatsapp un mensaje de despedida, lleno de amor y apoyo. Liyu compartió la captura de pantalla a su cuenta de Twitter, donde se ha hecho viral en poco tiempo.

"Ahora todo depende de ti", escribió su padre."Espero de verdad que tengas mucha suerte y que te guste lo que vas a estudiar". También anima a la joven a equivocarse, y le dice que no pasa nada si ve que no es la carrera que quiere: "Recuerda por ejemplo que yo también empecé una carrera que luego vi que no era lo que quería y me fui a otra. Lo importante es saber qué es lo que uno quiere".

Afirma que va a echarla mucho de menos, y que ha visto su habitación tan vacía "que he pensado que ojalá estuviera tan desordenada y llena de cosas por todas partes como siempre porque eso querría decir que seguías aquí". Se siente triste, pero a la vez se alegra de que su hija esté feliz: "Ya no estás aquí y a mí me da tanta tristeza pero también tengo la alegría de saber que tú estás feliz ahí". Y acaba el mensaje con un "Te quiero Liyu".

"Mi padre me ha puesto el corazón blandito", publicó la joven junto a la captura de pantalla.

El tuit lleva casi 60 mil me gusta, y miles de comentarios de los usuarios conmovidos por el emotivo mensaje. Además, otros jóvenes se han animado a compartir las conversaciones que tienen con sus padres por Whatsapp, lo que demuestra las formas tan diferentes que tienen los progenitores de mostrar amor por sus hijos.

