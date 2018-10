Una madre fotografía a dos fantasmas en un museo de Londres

Esta madre de familia tomó la imagen cuando visitó con su hija el museo de Victoria y Alberto, en Londres, informa el diario británico Mirror.

Las figuras pueden apreciarse al fondo de la fotografía, detrás de Cunningham. “No esperaba ver dos espíritus. Todo fue muy extraño”, comenta esta madre de 53 años, quien notó los que cree que son fantasmas luego de tomar la imagen con su teléfono celular.

Dos fantasmas en la foto | Jane Cunningham

"Mi hija me pidió que le tomara algunas fotografías y no fue hasta varias horas después que nos dimos cuenta de que estas personas extrañas estaban en la imagen. Era un día realmente lluvioso y no había nadie al aire libre. Estas dos mujeres orientales son muy pequeñas y claramente vestidas con trajes de otra época. No se puede ver la que está dentro de la pared y solo se puede ver su rostro, pero el que estaba en el llano, estaba medio dentro y medio fuera del edificio", explica Jane.

La supuesta aparición se produjo en el ala occidental del museo, en un habitación destinada a guardar los cochecitos de bebé de los visitantes. Cunningham explicó que la sala estaba tan repleta que no había espacio para que cupiera ninguna persona.