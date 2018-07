Los concursantes son masturbados mientras cantan karaoke en un programa de la televisión japonesa

Te puedes esperar cualquier cosa de la televisión japonesa pero esto lo supera todo. En un late-night de la cadena SPTV tienen un segmento en el que los concursantes son masturbados por diferentes chicas mientras que ellos cantan karaoke. El objetivo de la prueba es que consigan interpretar la canción sin perder el tono y sin eyacular si quieren ganar. Durante la pueda puedes ver a los presentadores en el estudio descojonándose de los concursantes mientras que unos dibujos en la pantalla indican cuando “han terminado” la prueba, para bien o para mal.

Por si esto no fuera suficientemente friki, las masturbaciones pueden ser realizadas con las manos o con los pies. La peor parte de todo esto se la lleva el cámara que está enfocando al concursante en todo momento y que no duda en hacer zoom en suelo para enseñarnos con todo detalle su ‘mojo picón’. El premio para cualquier concursante que superara los 90 puntos era de 1 millón de yenes, unos 10.000 dólares aproximadamente. No nos sorprende sin embargo, que nadie lo haya conseguido, siendo la puntación más alta 74.