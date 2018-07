Los 100 libros más vendidos de la historia: ¿Cuántos has leído?

Estamos seguros que ni de coña te has leído los 100 libros de esta lista pero seguro que han pasado por tus manos más de los que piensas. Esta página de la wikipedia contiene una lista de los libros más vendidos de la historia en cualquier idioma. La lista se refiere al numero estimado de copias vendidas de cada libro y no al numero de veces que este haya sido imprimido. La lista está incompleta ya que muchos libros clásicos que están entre los más vendidos no hay ninguna forma de calcular sus ventas estimadas. Tampoco se encuentran en la lista libros políticos o religiosos que están entre los más distribuidos, impresos y vendidos de la historia.