(Chesterfield, Inglaterra) tenía pensado hacer un plan romántico y divertido junto a su novia. En un principio la idea era pasar un fin de semana en(Irlanda del Norte) disfrutando del paisaje y la tranquilidad. Para su sorpresa se enteraron de que el grupoiba a dar un concierto allí y las entradas eran bastante asequibles. No dudó un segundo en comprarlas, aprovechando que San Valentín estaba a la vuelta de la esquina, pero lo mejor estaba por llegar. Ni su pareja ni sus amigos, ni tampoco él, se dieron cuenta de que el famoso grupo no iba a tocar en Belfast. Cuando leyeron bien el nombre del grupo se percataron de que había un pequeño detalle que lo cambiaba todo:, conocida por ser una de las mejores bandas de gaitas de Irlanda del Norte. Liopardo | Liopardo El chico se lo tomó con humor y asistieron al concierto. "No te puedes creer la variedad de canciones que podían tocar", aseguró el joven.