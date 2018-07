Lo denuncian por violencia de género pero estaba peleando con una araña

araña | Liopardo

La Policía de Nueva Gales del Sur, en Australia, acudió el sábado pasado a la casa de un hombre ante una denuncia por violencia de género. Los vecinos habían escuchado gritos y amenazas mortales. Según los testigos, una voz masculina no paraba de gritar amenazas del tipo "Te voy a matar" o "Estás muerta" mientras que se escuchaban movimientos de muebles y golpes muy fuertes. Los oficiales llegaron al domicilio cerca de las 2 de la madrugada y se encontraron con un hombre muy nervioso. La conversación fue la siguiente: Policía: "¿Dónde está su esposa?" Hombre: "No tengo", contestó dubitativo el sospechoso. Policía: "¿Dónde está su novia?" Hombre: "No tengo", repitió. Policía: "Tenemos una denuncia por violencia doméstica y dijeron que había una mujer que gritaba, ¿dónde está ella?", insistieron los oficiales. El hombre aseguró que vivía solo y no tenía pareja, pero los oficiales intentaron razonar con él: "Los vecinos te escucharon amenazar a una mujer y gritarle que la matarías". "Era una araña. Una muy grande", respondió el hombre, avergonzado. "Perdón por los gritos. Fui yo. Realmente odio las arañas", reconoció.

