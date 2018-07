Llevaba desde 1952 sin cortarse las uñas y ha necesitado una sierra mecánica para acabar con ellas

Las uñas más largas del mundo se encuentran ahora en un museo: el indio de 82 años Shridhar Chillal presentó hoy en Nueva York sus cinco uñas de unos casi 200 centímetros cada una que llevó en su mano izquierda durante 66 años.

"Viví durante 66 años para las uñas de mis manos", dijo Chillal con ayuda de su nieta, que hizo de traductora. "Estoy muy contento de que ahora puedan verlas todos", añadió. Las uñas se encuentran actualmente en el museo de curiosidades "Ripley's Believe It Or Not" en la zona de Times Square, en Nueva York, donde estarán expuestas de manera permanente en una vitrina.

Las uñas habían sido cortadas pocos días antes en un centro médico. Chillal dijo que ya era demasiado viejo y que vivir con esas uñas se había vuelto muy incómodo.

El indio se dejó crecer las uñas de su mano izquierda desde 1952 e ingresó por ello al Libro Guinness de los Récords en 2014. Aseaba sus uñas una vez a la semana, para dormir necesitaba envolver sus uñas con un acolchado especial y para vestirse necesitaba cierres especiales en el brazo izquierdo.