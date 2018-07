Llevaba 13 años sin bañarse ni limpiar su casa hasta que una vecina la rescató

Un día Lucy Ashen, una mujer residente en un barrio de Londres, se encontró a su vecina en la calle. La anciana se había dejado las llaves dentro del apartamento y no podía entrar. Lucy la ayudó a entrar por la ventana y así fue como descubrió el horror que encerraba la casa. Liopardo | Liopardo El apartamento estaba extremadamente sucio, tanto que era impensable que alguien pudiera vivir allí. Pero esta anciana lo hacía. Había tierra, barro, comida seca y putrefacta e incluso heces. Liopardo | Liopardo Según le contó la propia anciana, ésta llevaba nada más y nada menos que 13 años sin limpiar su casa y también sin darse un buen baño. Sus malas condiciones físicas propias de la vejez y algunas enfermedades se lo han impedido todo este tiempo. Liopardo | Liopardo Al descubrir este desastre, Lucy se puso en contacto con servicios en línea para ancianos para pedir una ayuda monetaria para limpiar su casa y dejarla impecable así como para ayudar a la anciana en todos los aspectos: comprarla productos, alimentos, geles... etc Además de esto Lucy se puso manos a la obra junto con su hija de 14 años y después de tres días limpiando a tiempo completo consiguieron un resultado excelente. Liopardo | Liopardo Posteriormente, esta mujer junto con otros colaboradores, crearon una página de Facebook para recoger fondos y ayudar a la anciana. Liopardo | Liopardo Es necesario que estos casos se conozcan para concienciar de que no hay que dejar solos a las personas mayores, puesto que a estas edades muchos ancianos enferman y ven mermadas sus capacidades.