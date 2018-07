Llega iCome: el vibrador con USB

Después de llevar varios años conviviendo con toda la tecnología “i”, como los iMac, iPad, iTunes o iPhone, ahora llegan un nuevo y revolucionario producto: los iCome, pero no, esta vez no es Apple la protagonista. Llega un nuevo tipo de vibradores que cuenta con un cable USB llamados iCome, lo que permite al usuario conectarlo a cualquier dispositivo que disponga de este tipo de conexión. Con iCome, las pilas dejarán de ser un problema. Liopardo | Liopardo La traducción del nombre, en castellano, es “yo llego”, lo que ha despertado muchas suspicacias entre la audiencia por llevar un nombre tan explícito. La línea de productos incluye dos tipos de vibradores: con forma deo con forma de. Además, puedes elegir la opción de incluir un regulador de 5 velocidades y una batería externa, ideal para los viajes. Como ves, esta “i” no consiste en mejorar el manejo de información o ampliar el número de funciones del dispositivo. Simple y fácil, sólo tiene un objetivo, y lo único que podría impedirlo es que se te acaben las