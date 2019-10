Cuando ves un cocodrilo y un leopardo juntos, puedes estar seguro de que va a ocurrir algo de acción emocionante. Este avistamiento fue capturado por Alberto Scattolin, el dueño de 54 años y guía de Matimba Lodge. Le gusta ir al parque nacional Kruger a última hora de la tarde para buscar nuevas experiencias de vida silvestre.

Alberto comparte muchos de sus vídeos, como este que se ha vuelto viral, con Kruger Sightings. La semana pasada, el 7 de octubre, fue testigo de este increíble avistamiento en Ngobeni Loop, qun lugar bastante famoso por sus leopardos.

Alberto ha explicado este avistamiento: "Este no fue diferente a cualquier otro viaje al final de la tarde en el Kruger. Por lo general, cuando no tengo invitados, me dirijo solo y pruebo mi suerte para ver si puedo encontrar algunos avistamientos emocionantes. En este día específico, probé mi suerte una vez más y, efectivamente, ¡valió la pena!".

"Llegué a este pozo de agua y vi un cocodrilo devorando un cadáver en el agua. Pero de la nada, apareció un leopardo que vio la posible comida gratis. Inmediatamente comenzó a acercarse al agua donde estaba el cocodrilo".

"Me quedé y vi como el leopardo hambriento intentaba quitarle la comida del cocodrilo repetidamente. Sin embargo, el cocodrilo protegía la comida atacando al leopardo con las mandíbulas cada vez que se acercaba lo suficiente como para convertirse en una comida en sí misma. He visto una situación similar antes, pero nunca algo tan intenso como esto", sentenció Alberto.

