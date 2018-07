Le retiran el carnet de conducir y va a la universidad en el Jeep de la Barbie

Tara Monroe es una joven de Texas a la que retiraron el permiso de conducir por negarse a hacer una prueba de alcoholemia a la salida de un concierto. Para ella, su coche es imprescindible, pues lo necesita para desplazarse a la universidad. Como buena estudiante, Monroe se resiste a faltar a sus clases de Ingeniería Industrial, por lo que ha decidido adquirir un inusual medio de transporte. Elha sido el vehículo elegido por Tara para acudir al campus y, claro, ésto le ha servido para convertirse en toda una estrella de las redes sociales. Varios usuarios de las redes sociales no han podido evitar compartir fotos y vídeos de la joven circulando con su nuevo coche.

En declaraciones al San Antonio Express-News , Tara asegura que la mayoría de la gente cree que las cosas que hacen sus amigos y ella no son divertidas, sino más bien inmaduras. "No creí que hubiera tantas reacciones", dice. "Para quienes no me conocen esto puede parecer sorprendente, mis amigos, sin embargo, están acostumbrados a verme hacer este tipo de cosas".