Las maneras más frikis de jugar al ping pong recopiladas en un increible vídeo

portadachinosok | Liopardo

Probablemente has jugado más de una vez al ping pong, pero seguro que no has tenido ideas tan locas como las de estos chinos. La habilidad de ambos es fascinante. Durante el vídeo se puede observar como consiguen derribar tres bolos con tan solo una pelota o como cambian la raqueta por otros elementos como un peluche. Estos y otros de los mil trucos frikis de estos chicos, te van a dejar flipando. ¡Mira, mira!

Publicidad