¿Puede verlos? Fotografían a unos lagartos perfectamente camuflados con un árbol

El fotógrafo Shivakumar Hiregouja, de 32 años, vio las lagartijas voladoras en una visita a Muthodi en Karnataka, India Estas lagartijas voladoras se aferran a un árbol que combina sus propios colores.

Hiregouja un periodista de Chikmagalur India dijo: "Es muy difícil encontrar al lagarto volador, he estado buscando durante dos años y hasta ahora no he tenido éxito".

"Encontré uno mientras comía hormigas en un árbol. Un águila comenzó a volar sobre nosotros y la lagartija voló rápidamente hacia el árbol para camuflarse".

"Permaneció completamente inmóvil durante varios minutos hasta que el águila se fue volando. Solo había visto el lagarto volador en los libros antes de esto, así que fue increíble encontrar a varios de ellos en este árbol".

Los lagartos voladores solo son capaces de deslizarse, y se sabe que se deslizan hasta 60 metros. Usan sus largas y esbeltas colas para guiarse en el medio del aire.

