Un ladrón sin brazos ni piernas intenta robar a una mujer y termina detenido

Un hecho insólito se registró en la ciudad argentina de La Plata, cuando un delincuente discapacitado, al que le faltan tanto los brazos como las piernas, le intentó robar la cartera a una señora. Por suerte no consiguió llevarse la cartera y aunque se dió a la fuga, finalmente acabo siendo detenido.

Según revelaron fuentes policiales el episodio se registró en la intersección de las calles 6 y 46, en pleno centro de esta ciudad, donde el ladrón, de 18 años y natural de La Matanza, se encontraba vendiendo pañuelos en la vía pública.

El agresor vio a una mujer de 40 años, también discapacitada, a la que empujó para que se cayera al suelo y así tratar de quitarle la cartera. Lo hizo al grito de "si no me das la plata te voy a matar"; pero no logró cumplir con lo que se propuso.

La víctima cayó al suelo y el ladrón aprovechó para sustraer su cartera. También rebuscó en su bolso para llevarse el teléfono móvil, tras un breve forcejeo, el joven se dio a la fuga desplazándose como pudo sobre sus rodillas. Por suerte no llegó muy lejos y al poco rato fue detenido por efectivos de la policía.

El momento del arresto fue especialmente complicado para los agentes, ya que el sospechoso carece de ambas piernas y de los dos brazos por lo que, tal como relataron los portales locales, no pudieron colocarle las esposas y tuvieron que encontrar otras formas de inmovilizarlo.

