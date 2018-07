La policía cierra el puesto de limonada de unas niñas en Texas porque no tenían permiso

limonada1 | Liopardo

Zoey y Andria Green, de siete y ocho años, habían montado un pequeño puesto callejero en la puerta de su casa. Las pequeñas vendían vasos de rica limonada casera por 50 céntimos y palomitas por un dólar pero la policía les cerró el chiringuito alegando que necesitaban un permiso para venta ambulante. Las niñas querían ahorrar dinero para poder ir a un parque acuático en el día del padre. Las niñas aseguraron que “no sabíamos que tener un permiso y entonces los policías vinieron”. Los policías hablaron con su madre y le dejaron claro que sus hijas no podrían vender más limonada. Las niñas sólo querían vender limonada casera para poder llevar a su padre al parque acuático Splash Kingdom y sólo llevaban 27 dólares cuando les cerraron el puesto. La madre miró entonces como conseguir un permiso pero costaba 150 dólares y tenía que irse a la ciudad de al lado para conseguirlo por lo que no merecía la pena. Después de que se hiciera viral la noticia las autoridades han reculado y desde el ayuntamiento ahora aseguran que las niñas no necesitan un permiso para vender limonada y recibir donaciones.

