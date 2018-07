La policía busca a una mujer que se dedica a hacer caca en los jardines de sus vecinos

Canal KKTV | Liopardo

Se trata de una mujer aparentemente normal que sale a correr, pero la Policía de Colorado la busca desesperadamente. Al parecer, ha cogido como costumbre hacer sus necesidades en la entrada de una casa ajena. El vecindario ha decidido llamarle "The Mad Pooper" ("poop" significa caca en inglés), ya que no se ha tratado de una ocasión puntual, sino que durante unas semanas ha estado realizando esta extraña rutina en la misma casa. La historia ya se ha dado a conocer en el canal KKTV de la CBS, y la damnificada no ha dudado un segundo en relatar su versión. Al parecer la dueña de la casa la ha pillado in fraganti en más de una ocasión y sus hijos han tenido que verla con los pantalones bajados. La única explicación que han obtenido por parte de la corredora es un "lo siento".

