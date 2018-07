0e155f615a4eeef8dcfb5720d225a94f | Liopardo

Una pareja de entrenadores dedicados al fitness celebró sus 10 años de relación con dos fotos y sus seguidores en Instagram no pudieron pasar por alto un detalle: en la imagen más reciente casi parecen más jóvenes que en la anterior. Cuando Wendy Joseph, de 29 años, comenzó a salir con Dan Hennessey, de 30, llevaba pelo alisado con productos y miles de horas en la peluquería. Hoy en día ostenta una cabellera ensortijada preciosa y dejó atrás los prejuicios que tenía sobre su cuerpo. "Me da un poco de vergüenza cuando mi pelo atrae tanta atención, pero por suerte siempre tengo a @shotsofhennessey que me dice que me queda bien y que lo haga más grande", escribió la entrenadora física en su perfil. La gente no se podía creer que hubiera 10 años de diferencia entre ambas fotos y muchos han comentado: ¿Vosotros envejeceis al reves?

Publicidad