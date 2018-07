La nueva moda china para proteger la piel del sol: el 'face- kini'

Los bañistas de la ciudad china de, al este del país, se han hecho famosos por su nuevo invento para proteger las pieles más blancas del sol. Podrían haberse basado en el traje de Spiderman, o quizá sólo sea una casualidad. Lo han denominado '', haciendo referencia al vestido que llevan las mujeres musulmanas, ya que tapa completamente la cara, dejando dos pequeños agujeros para los ojos, otro para la nariz y un último orificio para la boca. Hace poco, una famosa revista neoyorquina publicó una colección de fotos en las que las modelos llevaban este nuevo complemento, además de otros objetos de joyería de inspirados en el mundo fantástico. Sin embargo, esta publicación considerada de ‘alta costura’ en Estados Unidos ha divertido mucho a los chinos, que han publicado más de 12 millones de posts en su equivalente a Twitter, la red social, ¡Y en tan sólo 2 días!

face kini 2 | Liopardo

Esta diversión está justificada ya que este tipo de prendas son utilizadas por las personas mayores en. "Ancianas chinas están en el centro del mundo de la moda mundial", dijo un comentario. "Parece que los ladrones de bancos están atracando la playa", afirmó otro de los más difundidos. En china, el canon de belleza que existe no pasa por estar bronceado, sino por todo lo contrario. De hecho, hay un dicho que utilizan las mujeres mayores que afirma que "un toque de blanco disfraza". En este país no entienden que los occidentales lleguen a pagar por broncearse. Así que ya sabes, si este verano no quieres que tu cara vea el sol, sólo tienes que utilizar 'face-kini'.