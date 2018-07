La increíble transformación de Josete: De vagabundo a hipster

El dueño de una peluquería le regaló a este sin techo el cambio de look que hará que todos cambien la percepción que tenían de él. José Antonio, conocido por todos en Palma como Josete, un gorrilla que lleva muchos años viviendo en la calle. Liopardo | Liopardo "Yo me quiero mucho y soy feliz conmigo mismo, pero no puedo ser feliz con la vida que tengo", Josete lleva años aparcando coche en una plaza de Mallorca después de que una depresión le llevara a su situación actual. Liopardo | Liopardo Fue Salva García, dueño de la peluquería La Salvajería, quien invito a Josete a su salón, le cortó el pelo, le arregló la barba y cambió radicalmente su aspecto. Liopardo | Liopardo En el corto 'El espíritu de la Plaza', vemos el cambio de look de Josete y como al final la gente por la calle no le reconoce.